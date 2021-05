SGA솔루션즈, 100억 규모 제로 트러스트 개발 국책 과제 수주

[아시아경제 박형수 기자] 통합보안솔루션기업 SGA솔루션즈 SGA솔루션즈 184230 | 코스닥 증권정보 현재가 1,465 전일대비 45 등락률 +3.17% 거래량 416,842 전일가 1,420 2021.05.07 10:19 장중(20분지연) 관련기사 SGA솔루션즈, 블록체인 테마 상승세에 5.57% ↑마이너스 덫에 걸린분이라면 꼭 읽어보세요‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 과학기술정보통신부 산하 정보통신기획평가원에서 주관하는 ‘언택트 시대의 기업망 보호를 위한 제로 트러스트 기반 접근제어 및 이상징후 분석기술 개발’ 과제를 수주했다고 6일 밝혔다.

해당 과제 규모는 정부 지원 출연금 75억원과 주관 및 참여기관 매칭 지원금 22억5000만원을 포함해 97억5000만원이다. 연구 기한은 2024년 12월까지다. SGA솔루션즈 SGA솔루션즈 184230 | 코스닥 증권정보 현재가 1,465 전일대비 45 등락률 +3.17% 거래량 416,842 전일가 1,420 2021.05.07 10:19 장중(20분지연) 관련기사 SGA솔루션즈, 블록체인 테마 상승세에 5.57% ↑마이너스 덫에 걸린분이라면 꼭 읽어보세요‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 이번 과제를 통해 재택근무 확산에 따라 화두로 떠오른 APT 공격을 방어 및 대응하기 위한 제로 트러스트 기술을 개발하고, 실증 서비스도 구축할 계획이다.

제로 트러스트(Zero Trust)란 네트워크나 데이터 접근 시 적절한 인증 절차 및 접속하는 시스템에 대한 보안성 평가 없이는 누구도 신뢰하지 않는 보안 전략이다. 기업 내·외부를 막론하고 신원 확인 및 보안 평가 과정을 거치기 전까지 시스템 접속 권한을 제한한다. 코로나19 여파로 재택근무 도입이 확산됨에 따라 APT 공격 등 IT 보안 위협이 더욱 거세지고 있다. 차세대 보안 전략으로 제로 트러스트가 주목받고 있다. 제로 트러스트는 망분리가 재택 근무의 걸림돌로 대두되고 있는 국내 IT 환경에서 망분리를 대체할 수 있는 새로운 보안 접근 전략 가운데 하나다.

구체적인 연구개발 목표로는 ▲혼재망 통합 인증 및 접근제어 시스템 ▲혼재망 보안 시각화 시스템 ▲홈네트워크 보안 수준 진단 및 개선 시스템 개발 ▲지능형 AI 이상징후 탐지 및 대응 시스템 개발 등이다. 시스템 접근통제, 안티바이러스, 클라우드 보안, 생체인증(FIDO), PKI, AI, 빅데이터, 3D 시각화, 차세대 보안 관제(MDR) 등의 복합적인 원천 기술이 필요하다.

최영철 SGA솔루션즈 SGA솔루션즈 184230 | 코스닥 증권정보 현재가 1,465 전일대비 45 등락률 +3.17% 거래량 416,842 전일가 1,420 2021.05.07 10:19 장중(20분지연) 관련기사 SGA솔루션즈, 블록체인 테마 상승세에 5.57% ↑마이너스 덫에 걸린분이라면 꼭 읽어보세요‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 대표는 "언택트 시대 재택근무에 따른 APT 공격이 급증하는 추세"라며 "보안 솔루션으로 제로 트러스트가 주목받고 있지만 아직 국내에서는 표준 가이드라인 및 관련 국내 보안 제품이 없는 실정"이라고 말했다.

이어 " SGA솔루션즈 SGA솔루션즈 184230 | 코스닥 증권정보 현재가 1,465 전일대비 45 등락률 +3.17% 거래량 416,842 전일가 1,420 2021.05.07 10:19 장중(20분지연) 관련기사 SGA솔루션즈, 블록체인 테마 상승세에 5.57% ↑마이너스 덫에 걸린분이라면 꼭 읽어보세요‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 통합보안솔루션 회사로 서버보안, 엔드포인트 보안, AI 기반 보안, 생체인증 기술, 3D 시각화 기술 등 다양한 원천 보안 기술을 보유하고 있다"며 "급변하는 차세대 보안 시장에서 필요로 하는 기술을 개발하는 데 최적화된 기업"이라고 강조했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr