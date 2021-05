KB골든라이프X 가정의달 신규 회원 대상 커피쿠폰 등 선물

은퇴설계상담ㆍ병원예약ㆍ여가정보를 한번에! 한곳에서! 편리하게!

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 이달 말까지 KB골든라이프X 신규 가입 회원을 대상으로 ‘선물드리-5’이벤트를 실시한다고 7일 밝혔다.

KB골든라이프X는 활동적이고 진취적인 중·장년층을 위한 웹기반 온라인 비금융 서비스이며 ▲건강검진예약 ▲건강상담 ▲문화 정보 ▲전문가 은퇴설계상담 ▲특별한 DIY카드 메시지 등 고객 맞춤형 콘텐츠를 이용할 수 있다.

이번 이벤트는 KB골든라이프X에 신규 가입 고객을 대상으로 하며 추첨을 통해 200명에게 스타벅스 쿠폰을 제공한다. 또한 가정의 달을 맞아 가족을 응원하는 메시지를 댓글로 작성한 신규 고객을 대상으로 추첨을 통해 1등 5명에게 정관장 모바일상품권을, 2등 100명에게는 스타벅스 쿠폰을 제공한다. 두 이벤트는 중복 당첨이 가능하다.

KB국민은행 관계자는 “가정의 달을 맞아 가족에게 따뜻한 응원 메시지를 본인이 직접 만든 카드로 보낼 수 있는 특별한 기회”라며, “앞으로도 다양한 이벤트와 서비스를 통해 고객에게 풍성한 혜택을 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

KB골든라이프X는 누구나 회원가입이 가능하며, 인터넷 포털사이트에서 KB골든라이프X를 검색하거나 홈페이지에서 접속이 가능하다.

