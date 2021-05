보이스캐디가 ‘스타워즈 에디션(사진)’을 선보였다.

세계 최초로 디즈니(Disney) 스타워즈(Star Wars)와 콜라보레이션한 라인이다. 시그니처 모델 SL2와 레이저 거리측정기 CL2, L5를 등장 캐릭터 다스베이더(Darth Vader), 스톰트루퍼(Stormtrooper), BB-8로 재해석했다. 컬러감과 디테일로 영화 속 캐릭터 느낌을 고스란히 재현했다는 게 흥미롭다. 다스베이더는 특히 다크한 무게감이 강렬함으로 직결된다.

검은색 바디에 빨간색으로 포인트를 줬고, 가죽에 은하 제국(Galactic Empire) 심볼을 각인시켰다. 외부 LCD UI 역시 무드를 맞춰 완성도가 높아졌다. 전용 파우치와 디보트 툴 등 특별 구성이다. 국내 골프장 산악 지형에 딱 맞는 기술력은 기본, 코스에서 남다른 스타일을 연출할 수 있다. 여성 골퍼 전용 미키 에디션은 하반기 출시할 예정이다.