[아시아경제 김유리 기자] 이비스 스타일 앰배서더 서울 강남 내 '프레시 365 다이닝(Fresh 365 Dining)' 레스토랑은 만족도 높은 점심을 찾는 인근 직장인들을 위한 '파스타 특가 이벤트'를 진행한다고 6일 밝혔다.

해당 이벤트는 봉골레 파스타, 크림 파스타, 볼로네제 파스타 3종의 파스타로 구성돼 있으며 이벤트 기간 동안 해당 파스타를 각 1만1000원에 즐길 수 있다(부가세 포함).

호텔 관계자는 "평소 인기가 많은 파스타 3종으로 해당 이벤트를 구성했다. 이비스 스타일 강남에서만 맛 볼 수 있는 파스타를 파격 할인된 가격으로 즐기며, 바쁜 업무는 잠시 잊고 여유로운 점심시간을 가지길 바란다"고 말했다.

5월 한정으로 진행되는 프로모션은 주중(월~금요일) 오후 12시부터 2시30분까지 이용 가능하다(공휴일 제외).

