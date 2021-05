제넥신, 1분기 영업이익 131억원…흑자 전환

1분기 매출은 330억원…작년 연간 매출 2배 육박

[아시아경제 김지희 기자] 제넥신은 올해 1분기 영업이익이 131억원을 기록해 흑자 전환에 성공했다고 6일 공시했다.

제넥신의 1분기 매출액은 330억원으로, 전년 동기 대비 328% 증가했다. 이는 지난해 연간 매출액(185억원)을 크게 웃도는 실적이다. 아울러 지난해 1분기 적자였던 당기순이익 역시 흑자로 전환했다.

제넥신은 "지난 2월 면역항암제와 코로나19 치료제 등으로 개발 중인 'GX-I7'을 인도네시아 KG BIO에 기술 수출한 데 따른 계약금 2700만달러(약 300억원)를 수령하면서 매출과 이익 모두 증가했다"며 "KG BIO는 연내 긴급사용승인 획득을 목표로 인도네시아에서 GX-I7의 코로나19 치료제 임상 2상을 진행하고 있어 향후 임상 진전이나 품목허가, 상업화에 따른 세일즈 마일스톤과 판매에 따른 로열티 수령도 기대된다"고 설명했다.

아울러 관계사인 네오이뮨텍이 지난 3월 코스닥에 상장하면서 제넥신이 보유하고 있던 지분 가치 증가로 순이익이 크게 증가했다는 설명이다. 제넥신은 현재 네오이뮨텍 발행 주식의 21.28%를 보유하고 있다.

제넥신 관계자는 "올해 1분기 실적 개선세를 이어가 영업이익까지 모두 흑자를 기록하는 재무적 내실을 다지겠다"고 목표를 전했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr