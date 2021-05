[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 쓰레기가 가득찬 집에서 홀로 있던 아이가 구출돼 경찰이 수사에 나섰다.

광주광역시경찰청은 두살배기 아이를 집에 방치한 부모를 아동복지법상 방임 혐의로 입건했다고 6일 밝혔다.

전날 오후 10시 50분께 아이가 계속 운다는 신고를 받은 경찰이 출동한 당시 아이는 집에 혼자 있었으며 아이를 키우는 집이라고 보기 어려울 정도로 쓰레기가 가득했던 것으로 알려졌다.

경찰은 부모가 나간 시간 등을 종합해 볼때 6시간 가량 아이 혼자 있었던 것으로 보고 있다.

경찰은 즉시 아이를 영아일시보호소에 보호 조치하고 아이 부모에 대해 학대가 있었는지 조사할 방침이다.

