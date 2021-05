이규민 의원, 이재명 '고졸자 여행' 비판 윤희숙 의원에 "먹을 것 발견한 좀비같다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이규민 더불어민주당 의원(경기 안성)이 대학 안 간 고졸자들에게 1천만원 씩 줘 해외여행 시키려고 한다며 이재명 경기도지사를 비판한 윤희숙 국민의힘 의원(서울 서초갑)에 대해 "먹을 것을 발견한 좀비 같다"며 "노이즈마케팅에 열을 올리기 전에 진지하게 이런 문제에 대해 고민하는 자세가 필요해 보인다"고 충고했다.

이 의원은 6일 페이스북에 올린 '윤희숙 의원님, 국회의원이라면 명백한 '왜곡'을 재생산하는 일은 삼가셔야'라는 글을 통해 "이재명 지사는 대학 안 가면 천만원 줘서 세계여행 보내자고 제안한 게 분명 아니다"며 "윤희숙 의원과 일부 보수 언론이 왜곡된 내용을 퍼뜨리고 그에 기반해 장황한 비판을 내놓는 것이, 마치 먹을 것을 발견한 좀비 같다"고 비판했다.

이어 "이재명 지사가 '경기도 고졸 취업지원 협약식' 행사에서 실제로 한 이야기는 대학생은 대학을 갔다는 이유만으로 공적자금을 지원받지만, 대학을 안 간 청년들은 이런 혜택이 없으니 비슷한 행정지원이 있어야 되는 거 아니냐며 이렇게 해야 고졸자들도 취업의 기회가 더 넓게 열리지 않겠느냐는 생각에서 이런 문제를 제기한 것"이라며 "이 이야기와 고졸자 1천만원 줘서 해외여행 보내자는 얘기는 전혀 다른 것 아닌가"라고 윤 의원에게 반문했다.

나아가 "(국회의원이라면)말의 무게를 생각해야 하고, 맹목적으로 상대를 흠집내기 위한 공격은 결국 외면 받게 돼 있다"며 "그럴 시간에 미래가 막막한 청년들을 위해 머리를 맞대고 고민해 달라"고 당부했다.

이 의원은 아울러 "영국 등 유럽 선진국들 갭이어(Gap year) 제도를 통해 고등학교를 졸업한 학생들이 1년 간 세계여행 또는 오지투어를 할 수 있도록 하고 있다"며 "다음 진로를 선택하기 전 1년의 시간을 유예해주는 것으로, 진로탐색의 시간을 준다는 의미인데 참 아름다운 제도인 거 같다"고 소개했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr