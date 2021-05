[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 고령군은 지난 4일 군청 가야금방에서 대구지방조달청과 고령여행 상품 나라장터 등록·홍보를 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

곽용환 고령군수와 신봉재 대구지방조달청장을 비롯한 양 기관 관계자들은 이번 MOU를 통해 여행·체험서비스 상품의 개발 및 공급을 위해 상호 협력을 다짐했다.

주요 협력의 내용은 '고령 여행' 상품 개발·공급 지원 및 나라장터 종합쇼핑몰 등록, 신규 여행·체험서비스 상품의 확산 및 홍보에 관한 사항 등이다.

곽용환 군수는 "대가야의 역사와 문화를 탐방하며 한국 고대사를 새롭게 인식할 수 있도록 여행상품을 기획했다"며 "이번 '나라장터 종합쇼핑몰' 등재를 통해 관광객 유치, 지역경제 활성화에 기여할 수 있기를 기대하고 있다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr