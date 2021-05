[아시아경제 정동훈 기자] 가수 김흥국(62)씨가 오토바이를 친 뒤 현장을 수습하지 않고 달아난 혐의로 입건됐다.

6일 서울 용산경찰서에 따르면 김씨는 지난달 24일 오전 11시 20분께 용산구 이촌동 한 사거리에서 스포츠유틸리티차(SUV)를 운전하던 중 신호를 어기고 불법 좌회전을 하면서 오토바이를 들이 받고 도주했다.

김씨는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 도주치상 혐의를 받는다.

당시 오토바이는 정상 신호를 지켜 운전하고 있었다. 운전자는 사고로 인해 다리를 다친 것으로 알려졌다. 김씨는 사고 당시 음주 상태는 아니였던 것으로 전해졌다.

김씨는 사고 당일 바로 경찰 조사를 받았다. 경찰은 양측 진술 등을 토대로 자세한 사건 경위를 조사할 방침이다.

