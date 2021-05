코로나19 백신 이상반응 신고율, 독감보다 높다

두달간 국내 신고율 0.47%로 해외와 비슷

작년 독감 백신보다 높으나

접종 초기 대비 낮아지는 양상

[아시아경제 김지희 기자] 국내에서 코로나19 백신 접종이 시작된 지 두 달 만에 누적 접종자 수가 400만명에 육박한 가운데 이상반응 신고율은 0.47%로 나타났다. 이 수치는 독감(인플루엔자) 백신 이상반응 신고율에 비해서는 훨씬 높지만 해외 코로나19 백신 이상반응 신고율과는 비슷한 수준이다.

6일 아시아경제가 국내 코로나19 백신 접종 이상반응 신고율을 분석한 결과 이상반응으로 의심돼 신고된 사례는 이날 0시 기준으로 총 1만8260건이다. 이날까지 누적 1차 접종자는 388만3829명으로, 이상반응 신고율은 0.47%를 기록했다. 이는 지난해 독감 백신 예방접종 후 이상반응 신고율인 0.015%(작년 12월5일 0시 기준 접종건수 1355만건, 이상반응 신고 2017건)보다 높은 수준이다.

의료계에서는 일반 백신의 이상반응 보고 비율이 통상 0.1~0.5% 정도인 만큼 코로나19 백신의 이상반응 신고 비율이 크게 높은 편은 아니라고 진단했다. 유럽 주요국에서도 코로나19 백신의 이상반응 신고 비율은 영국 0.6%, 독일 0.3%, 캐나다·노르웨이 0.7% 수준이다. 박영준 코로나19 예방접종대응추진단 이상반응조사지원팀장은 "국내 이상반응 신고율은 주차별로 변동이 있는데 예방접종을 시작한 초기단계에는 꽤 높았고 점차 안정화되고 있다"고 설명했다. 접종 첫 주 1.81%에 달했던 이상반응 신고율은 3주 차(0.74%)에 1% 아래로 내려온 뒤 지난주(4월25일~5월1일)에는 0.12%까지 떨어졌다.

아스트라제네카 백신의 경우 화이자 백신과 비교해 실제 이상반응 신고율이 높게 나타났다. 두 백신 모두 현재까지 약 190만명씩 접종이 이뤄졌는데 아스트라제네카 백신은 0.8%, 화이자 백신은 0.1%의 신고율을 보였다. 다만 보고된 중증 및 사망 사례의 비율은 접종자 10만명당 4명꼴로 비슷했다.

연령대별로는 20대에서 이상반응 신고율이 높게 나타났다. 20대가 접종건수 대비 신고율이 2.9%로 집계됐고 △30대 1% △40대 0.7% △50~64세 0.4% △65~74세 0.2% △75세 이상 0.1%였다. 중증 및 사망 신고율은 65세 이상에서 0.01%에 근접하며 가장 높게 나타났고, 20대는 0.007%로 30~40대보다 높게 나왔다.

