[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 12일까지 어버이날을 맞아 ‘건강박람회’를 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 행사는 코로나19로 인해 자주 만나지 못하는 부모님에게 감사한 마음을 전하고자 하는 고객들을 위해 기획됐다. 부모님 선물로 제격인 건강 선물세트와 건강기능식품, 가전 등을 초특가에 준비했다.

어버이날 카네이션 기획전도 오는 9일까지 진행한다. 카네이션 생화와 비누꽃 용돈 박스를 7900원~1만7900원에 선보인다.

홈플러스 관계자는 “최근 건강에 대한 중요성이 높아지면서 소중한 분들께 뜻 깊고 의미 있는 선물을 할 수 있도록 건강관리에 도움이 되는 제품을 합리적인 가격에 마련했다”고 말했다.

