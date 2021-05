이케아 코리아, 세이브더칠드런에 판매 수익금 4000만원 기부

[아시아경제 김보경 기자] 이케아 코리아가 전 세계 어린이들이 직접 디자인한 한정판 '사고스카트(SAGOSKATT)' 컬렉션 소프트토이의 판매 수익금 4000만원을 세이브더칠드런에 기부했다고 6일 밝혔다.

이케아는 올해로 4년 연속 국제 구호개발 NGO 세이브더칠드런의 '놀이터를 지켜라' 프로젝트에 참여해 아이들의 놀이환경 개선과 아동의 놀 권리에 대한 인식 개선을 이끌고 있다. 지난 3년간 인천시 부흥초등학교와 고양시 냉천초등학교, 용인시 공세초등학교의 놀이 환경을 개선했다.

올해 기부금은 부산시 기장군에 위치한 월평초등학교의 놀이공간 조성에 사용될 예정이다. 온오프라인 아동 참여 디자인 워크숍을 통해 놀이 환경에 대한 월평초 학생들의 의견을 적극 반영했다. 디자인 과정에 이케아 동부산점 직원들도 참여해 안전하고 재미있는 놀이환경 조성과 놀 권리 보호에 기여한다는 계획이다.

사회공헌조직인 이케아 재단은 아이들의 놀 권리 보호를 위해 기획된 '즐거운 놀이터, 우리집' 캠페인을 운영하며, 그 일환으로 매년 소프트토이 그리기 대회를 개최하고 있다. 대회 우승 작품으로 제작된 사고스카트 컬렉션은 전세계 이케아 매장에서 한정판으로 판매된다. 이케아 코리아는 2018년부터 해당 수익금을 세이브더칠드런의 놀이터를 지켜라 프로젝트에 기부하고 있다.

매그너스 노르베리(Magnus Norberg) 이케아 동부산점장은 "세상에서 가장 소중한 존재인 어린이들의 밝고 건강한 미래를 위한 의미 있는 프로젝트에 4년 연속 참여할 수 있어 기쁘다"며 "동부산점 코워커들과 함께 더 많은 아이들이 지역사회에서 놀 권리를 마음껏 누리며 성장할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 전했다.

