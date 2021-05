충남 ‘걷쥬’ 앱 가입자 10만명…걸은 거리 ‘지구 532바퀴’

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남 ‘걷쥬’ 앱 가입자가 10만명을 넘어섰다. 걷쥬 앱은 지역형 스포츠 복지정책의 일종으로 추진되고 있으며 전체 가입자가 걸은 누적 거리는 지구 532바퀴를 걸은 것과 맞먹는 것으로 집계된다.

충남도는 지난 3일 기준 걷쥬 앱 가입자가 10만299명으로 집계됐다고 6일 밝혔다. 이는 지난해 말 3만5000여명에서 6만5000여명(185%)이 늘어난 수치다.

가입자는 남성이 4만3394명, 여성이 5만6095명으로 분류된다. 충남 15개 시·군별로는 천안이 1만7291명으로 가입자 수가 가장 많고 아산 1만6232명, 서산 8938명, 당진 7588명, 보령 7274명 순으로 뒤를 이었다.

연령대별로는 ▲10대 1만3571명 ▲20대 7366명 ▲30대 1만6308명 ▲40대 2만5340명 ▲50대 2만365명 ▲60대 1만1791명 ▲70대 4773명 ▲80대 이상 785명 등의 분포를 보인다.

가입자 중 최고령자는 태안에 거주하는 97세 어르신, 최연소자는 아산에 거주하는 7세 어린이인 것으로 조사된다.

걷쥬 앱 가입자 중 가장 많은 걸음 수를 기록한 것은 서산에 거주하는 60대로 지난 1월~5월 현재 누적 618만 걸음을 걸었다. 일평균 5만1520보를 걸은 셈이다.

특히 전체 가입자가 걸은 거리는 총 2131만4946㎞로 이는 지구 둘레를 532바퀴 돈 것과 맞먹는다고 도는 강조한다. 이를 탄소중립 효과로 환산할 때는 298만4000㎏의 탄소를 감축한 효과라는 것이 도의 설명이기도 하다.

도는 가정의 달을 맞이해 지역 어르신이 걷쥬 앱에 가입해 활용할 수 있도록 ‘할아버지·할머니 걷쥬 가입 운동’을 전개하는 중으로 이달 중 걷쥬 앱 가입자 ‘10만 돌파’를 기념하는 각종 이벤트도 진행할 계획이다.

양승조 충남도지사는 “‘걷쥬를 통해 모든 도민이 스포츠를 즐기면서 건강한 삶을 누리고 행복한 충남 공동체를 형성하길 바란다”고 말했다.

한편 걷쥬는 걷기 등 생활체육으로 충남도민 건강을 챙기기 위해 충남체육회가 운영하는 스마트폰 앱으로 도는 일정량의 걷기 목표를 달성한 이용자에게 소정의 포인트를 적립해주는 이벤트를 진행한다.

매주 7만보 이상, 월 30만보 이상을 걸으면 3000포인트를 지급하고 적립한 포인트를 카페, 편의점 등에서 현금처럼 사용할 수 있게 하는 것이 핵심이다.

걷쥬 앱은 스마트폰에서 구글플레이 등 앱 스토어를 통해 내려 받아 가입한 후 참여할 수 있으며 포인트 이벤트는 충남도민에게만 제공된다.

