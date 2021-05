[아시아경제 임혜선 기자] 비와이엔블랙야크 관계사인 동진레저의 아웃도어 브랜드 마운티아가 한달 놀기 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 이벤트는 캠핑, 주말농장, 낚시 등 아웃도어를 즐기고 공유하고자 기획됐다. 마운티아는 참가자들에게 다양하게 코디할 수 있는 마운티아 재킷, 상·하의, 신발, 모자 등 총 150만원 상당의 풀세트 2세트를 제공하는 행사다.

참가자들은 마운티아 제품과 함께한 자신의 일상을 필수 해시태그와 함께 개인 인스타그램에 한 달 이내로 4회 공유하면 된다. 공유 콘텐츠는 유튜브 영상 2회 또는 블로그 포스팅 3회로도 대체 가능하다. 또,매월 우수 콘텐츠 작성자 ‘마운티아 놀기왕’ 1명에게는 리조트 숙박권을 증정한다.

이달부터 한 달씩 총 3회 진행되는 이벤트는 월별로 20명을 선정하며, 다음달 16일까지 1차 참가자를 모집한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr