용인시, 32곳 저수지 '안전 점검'

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 농업용 저수지의 안전성을 확인하기 저수지 32곳을 대상으로 정말 안전 점검에 나선다.

용인시는 7~8월 집중호우나 태풍 피해 등을 사전에 막기 위해 47곳 농업용 저수지 가운데 이미 보수ㆍ보강을 완료했거나 안전등급 A를 받아 안전성이 확보된 저수지를 제외한 32곳에 대해 정밀 안전점검을 실시한다고 4일 밝혔다.

시는 올 상반기 시ㆍ도비 7억원을 투입해 정밀 진단을 완료하고 진단 결과에 따라 위험 요소가 있는 저수지에 대해서는 보수ㆍ보강을 실시한다.

시는 지난 달 13억원을 투입해 처인구 원삼면 목신리 후동저수지의 보강 공사를 완료했다. 최근 5년간 남사읍 통삼저수지ㆍ원삼면 학일1호저수지 등 5곳의 농업용 저수지 보수ㆍ보강 공사도 마쳤다.

시 관계자는 "안정적인 농업용수 공급과 재해 예방을 위해 정확하게 정밀안전진단을 실시해 필요한 조치를 취할 것"이라고 설명했다.

