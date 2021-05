"우리는 섬으로 출근 한다" 통영 두미도, 전국 최초 섬택근무 시작

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 재택근무를 넘어 섬택근무가 시작됐다. 이른바 '아일랜드 스마트워크센터' 시대가 도래했다.

첫 대상지는 경남 통영시의 두미도다. 통영여객선터미널에서 한 시간가량 걸리는 꽤 먼 섬이다.

그러나 해저로 인터넷 광랜이 깔려있어, 컴퓨터로 일하는 요즘의 작업 환경에 전혀 문제가 되지 않는다는 점에서 착안했다. 오히려 불필요한 외부 간섭이 적어 집중도와 효율성이 높다는 장점이 있다.

섬택근무에 대한 준비는 두미도가 '살고 싶은 섬'으로 지정된 이후 올해 1월부터 중소벤처기업진흥공단과의 소통에서 시작됐다.

이후 섬 주민들과의 협의를 통해 공감대 조성, 사무실 준비, 숙소 마련, 근무 형태 조정, 주민들과의 관계 설정 순으로 진행됐다.

두미도 북구 마을에 있는 사무실은 장기간 방치됐던 건물을 리모델링 한 것이다. 숙소로 사용될 경로당 2층은 평소 마을 방문객이나, 작업팀의 숙소로 사용되었던 곳으로 33㎡(10평) 남짓한 공간이다.

중진공 직원들은 원격 근무 시스템을 활용해 팀 또는 사업 단위로 섬 사무소에서 일하게 된다. 일주일에 3일 정도를 섬택근무, 즉 이곳 스마트워크센터에서 일하게 된다. 이외에도 소규모 그룹의 세미나와 집중도를 필요로 하는 TF팀이 사용할 것으로 보인다.

재택근무를 넘어서 섬택근무지로 첫 발걸음을 시작한 계기는 오지라는 편견에서 벗어나 활용 가치가 충분한 곳이라는 점이다.

또한 섬에서 낡아가는 공간의 재활용과 마을 활성화에 이바지한다는 점 등이 크게 작용했다. 직원들이 상주하게 될 섬택근무 사무소는 중진공 외에 다른 기업들의 신청 문의도 이어지고 있어 섬택근무는 확대될 전망이다.

섬 주민들도 모두 환영하는 분위기다. '섬의 경사'라고 밝힌 북구마을 이장 고상훈 씨는 "우리 마을엔 외지인들이 많이 들어와 주민으로 사는 열린 마을이어서 오늘 같은 겹경사가 생긴 것 같다"며 "사무소 직원들을 섬 주민으로 받아들여 재미있고 활기찬 섬마을로 잘 만들어가겠다"고 전했다.

4일 오후 두미도에서 원활한 섬택근무에 대한 상호 지원을 약속하는 협약식이 열렸다.

김경수 경남도지사와 강석주 통영시장, 김학도 중진공 이사장, 고상훈 북구마을 이장 등 협약당사자 4인은 섬 지역 내에서의 사회공헌활동과 공동체 구축, 고유 가치 발굴을 통한 지속 가능한 섬 조성 등을 다짐했다.

김 지사는 "두미도에 숲 산책길까지 다 조성되고 나면 전국에서 더 많은 사람이 찾을 것"이라면서 "중진공의 스마트워크센터 같은 시설이 늘어나길 기대하고, 관광객이 많이 찾는 것도 중요하지만 무엇보다 섬 주민분들이 편하게 살 수 있도록 최선을 다해 열심히 만들어가겠다"고 말했다.

