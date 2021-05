안철수 만난 김기현…野합당 국민의힘 전당대회 이후로

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘과 국민의당 합당이 국민의힘 전당대회 이후 성사될 가능성이 높아진 것으로 나타났다.

김기현 당대표 권한대행 겸 원내대표는 4일 안철수 국민의당 대표를 예방해 합당 관련 의견을 논의했다.

합당에 대해서는 국민의힘과 국민의당 모두 긍정적인 상황이다. 김 대표대행은 이날 안 대표와의 만남에서 "대한민국 일으키자는 큰 목표로 손을 잡았다. 한 배를 타고 더 큰 목표, 국민을 위한 목표를 위해 나갈 수 있는 관계로 성숙되리라 믿어 의심치 않는다"며 "오늘 만남이 굉장히 큰 진척을 이룰 계기가 될 거라 기대한다"고 말했다.

합당 시기는 국민의힘 전당대회 이후가 될 것으로 보인다. 윤희석 국민의힘 대변인은 김 대표대행과 안 대표가 만난 자리에 참석한 뒤 기자들과 만난 자리에서 "오늘 얘기 나눈 걸로만 보면 전당대회 전에 관련 움직임이 있을 것 같지는 않다"고 설명했다.

안혜진 국민의당 대변인도 "그간 (국민의힘이) 비상대책위원회 차원에서 운영돼 현안이 밀려있다고 한다. 가급적 빠른 시기 내에 전당대회 한다고 했다"며 "그러다 보면 '합당 일정 다소 늦어지지 않을까'하는 생각도 든다"고 말했다.

이어 안 대변인은 "전당대회 전이든 후든, 저희는 준비가 다 돼 있다"며 "현재로선 당 내 할 수 있는 혁신을 지속해나가고 시기를 기다릴 예정"이라고 덧붙였다.

한편 안 대표는 이날 김 대표대행에게 "처음 주재했던 비대위회의에서 한 얘기들이 인상 깊었다"며 "국민 행복을 가장 중요하게 생각하는 대안 세력이 돼야 한다는 것, 혁신은 선택이 아닌 반드시 필요한 것, 그리고 정치투쟁이 아닌 민생투쟁 하겠다고 한 것 모두 다 100퍼센트 공감한다"고 말했다.

