[포토]김선갑 광진구청장, 어린이날 기념 희망 메시지 전달

5월5일 어린이날 맞아 축하 영상메시지 제작...광진구청 홈페이지, 공식 블로그 및 유튜브 채널 통해 확인 가능

[아시아경제 박종일 기자] 김선갑 광진구청장이 4일 코로나19 위기 속 제99회 어린이날을 맞은 어린이들을 위해 축하 영상메시지를 제작했다.

구는 지속되는 코로나19 상황으로 어린이날에도 제한된 일상을 보내야 하는 어린이들을 위로하기 위해 영상으로 축하 메시지를 전하기로 했다.

김선갑 구청장은 광진구 SNS캐릭터인 광이·진이와 함께 영상에 등장해 "5월5일 신나는 어린이날, 여러분의 날이다"라며 메시지를 시작했다.

이어 “놀이동산도 가고 맛있는 것도 먹고 신나게 뛰어놀아야 할 이때에, 여러분이 코로나 때문에 불편한 일상을 보내고 있어 많이 안타깝고 속상하다”라고 말했다.

마지막으로 김 구청장은 “조금만 더 다 같이 조심하면, 내년에는 마스크를 벗고 엄마 아빠와 함께 신나게 노는 어린이날을 맞이할 수 있을 것”이라며 영상을 마쳤다.

김선갑 광진구청장의 어린이날 기념 희망 메시지는 구청 홈페이지와 공식 블로그 및 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

이와 함께 구는 지역 내 165개소 어린이집과 육아종합지원센터에도 어린이날 축하메시지를 전달, 방역대책 참여에 대한 감사 인사를 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr