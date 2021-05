김순호 구례군수, 매천도서관 개관 차질 없어야

실·과장 정책토론회의서 빈틈없는 개관 준비 지시

매천도서관 이전에 따른 안내 및 홍보 철저

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 구례군(군수 김순호)이 매천도서관을 새롭게 준공해 오는 6일부터 운영에 들어간다고 4일 밝혔다.

구례군은 김순호 군수 주재로 실·과장 정책토론회를 개최해 새로 문을 열게 되는 매천도서관 운영 준비 등 적극적인 현안업무 추진을 당부했다.

김 군수는 신설하는 매천천도서관 개관에 따른 빈틈없는 운영을 지시했다.

이어 제2회 추경예산안 확보노력, 코로나19 백신 2차 예방접종 추진 홍보, 각종 수해복구사업 추진, 코로나19 방역강화, 공직자 방역수칙 준수 및 영농철 인력 지원 등 군정 현안에 대해 빈틈없는 운영도 강조했다.

이번에 새롭게 단장한 매천도서관은 총 사업비 60억원으로 지난 2019년 12월에 착공해 지난해 12월 7일 건물을 준공해 오는 6일에 개관 및 운영에 들어간다.

개관식은 오는 18일에 진행하며 주요인사들이 참여해 그 동안의 사업경과 보고, 테이프 커팅식, 도서관 시설관람 등을 진행한다.

특히, 이전 도서관과는 다르게 키오스크 도입으로 도서관 현장에서 본인이 원하는 도서를 검색해 쉽게 찾을 수 있으며, 대면으로 진행했던 대출?반납 시스템을 바코드 인식을 통해 본인이 직접 진행 할 수 있게 시스템이 변경되었다는 점에서 큰 의미가 있다고 평가했다.

매천도서관은 연면적 약 1700㎡ 규모에 종합자료실, 심화학습실, 북카페, 동아리실, 다목적실을 갖추고 있으며, 약 3만9000여 권의 도서를 비치하고 열람토록 할 계획이다.

이번 매천도서관 개관으로 구례는 많은 지역민이 다양한 도서를 접할 수 있게 되었으며 교육, 문화에 대한 향유를 높일 수 있게 된다.

김순호 군수는 “매천도서관 운영에 따른 미비점을 세밀하게 파악하고 도서관을 이용하는 군민들이 불편함이 없도록 빈틈없이 보완 시행하기 바란다”며 지시하며 “돌아오는 영농철을 대비해 공공기관에서 일손돕기를 지원하는 등 인력 수급에 대해 검토하라”고 주문했다.

한편 군은 지난 해 8월 수해피해를 입은 문화예술회관, 섬진아트홀, 구례정수장 등 공공시설물에 대한 복구사업이 차질없이 진행되도록 감독에 철저를 기하고, 기반시설에 대한 지구단위복구사업 등 용역중인 사업은 민원이 최소화 되도록 홍보를 하는 등 사업추진에 철저를 기할 예정이다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr