[아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군(군수 김철우) 벌교읍 매일시장에서 4일 지역 주민이 긴급 재난 생활비로 받은 보성사랑상품권을 사용해 장을 보고 있다.

보성군은 지난 달 26일부터 전 군민을 대상으로 1인당 10만 원의 긴급 재난 생활비를 지급하기 시작했으며, 오는 7일까지 읍·면사무소 접수창구를 통해 지원금을 배부를 마무리할 계획이다.

지원금 지급은 어린이날도 휴무 없이 운영된다.

호남취재본부 박천석 기자 kun5783@asiae.co.kr