이낙연 "삼성전자 같은 '글로벌 백신기업' 출현 과감 지원"

"대통령 직속 백신개발위원회 설치·운영 필요"

[아시아경제 오주연 기자] 이낙연 전 더불어민주당 대표가 4일 "대한민국이 미국·영국·독일에 이어 백신 제약 4강으로 도약하도록 반도체의 삼성전자 같은 글로벌 백신기업의 출현을 과감히 지원하자"고 제안했다.

이날 이 전 대표는 민주당 바이오헬스본부가 개최한 '바이오헬스산업, 발전전략2030' 정책보고서 발간 기념식에서 "선진국에서 개발된 백신이 생산국 우선으로 배분되는 현실을 겪으면서 백신주권 확보가 얼마나 긴요한지 절감한다"며 이같이 밝혔다.

이를 위해 이 전 대표는 "이번 또는 차기 정부에서라도 대통령 직속 백신개발위원회를 설치, 운영해야 한다"고 말했다.

이 전 대표는 "당 대표로 일하면서 국난극복 K뉴딜위원회에 바이오헬스본부를 추가 설치한 것은 바이오헬스가 중요하다는 것을 알기 때문이었고, 그 전후의 흐름을 보면 우리의 판단이 옳았음을 입증했다"고 강조했다.

이어 "바이오헬스산업의 지속적인 성장을 위해 풀어가야 할 과제가 많다"면서 "(이 중)본부가 R&D 개선과 국제적 흐름에 맞춘 규제혁신이 가장 중요하다고 지적했는데, 이를 빨리 가시적으로 실행해야겠다"고 전했다.

최근 백신 접종과 관련해선 "정부가 백신공급 일정에 차질이 없고 오히려 당초 계획보다 더 많은 백신을 확보했다고 밝히고 있지만 국민 사이에는 걱정이 많다"면서 "국민과 더 많이 소통하며 백신에 관한 더 많은 정보를 그때그때 국민께 공개해주길 바란다"고 정부에 요청했다.

