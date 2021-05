제네시스 유럽 진출선언…연내 전략차종도 선봬

6월 G80·GV80 부터 순차 판매…2022년까지 전동화 모델 3종 출시

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹의 프리미엄 브랜드 제네시스가 유럽시장에 진출한다. 제네시스 브랜드는 4일(현지시각) 독일 프랑크푸르트에서 유럽 주요매체를 대상으로 온라인 컨퍼런스를 열고 유럽진출을 선언했다.

먼저 제네시스는 올 여름 독일, 영국, 스위스를 시작으로 유럽 각지에서 판매를 개시한다. 먼저 올 6월 제네시스의 대형 세단인 G80과 대형 스포츠유틸리티차량(SUV) GV80의 차량 주문에 돌입하며, 이어 중형 스포츠 세단인 G70과 중형 SUV GV70을 뒤따라 선보인다.

아울러 연내엔 유럽 진출에 대한 제네시스의 의지를 보여줄 유럽지역 전략차종도 출시할 계획이다. 도미닉 보쉬 제네시스 유럽 법인장은 "럭셔리 자동차 브랜드의 고향인 유럽에 디자인과 기술력, 안전성을 인정받은 제네시스를 론칭하게 돼 기쁘다"면서 "제네시스는 프리미엄 럭셔리 브랜드로 우수한 자동차와 특별한 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.

아울러 제네시스는 세계 최대 전기차 시장으로 부상 중인 유럽시장에 오는 2022년까지 3종의 전기차를 투입, 전동화 브랜드로의 전환도 추진한다. 지난달 처음 공개한 G80의 전동화 모델을 시작으로 전용 전기차 1대를 포함한 전기차 2종을 잇따라 내놓는다.

제네시스는 또 온·오프라인 채널에서 함께 차량을 직영 판매하는 '옴니채널' 전략을 유럽시장에서 추진하며, 온·오프라인 채널에서 동일한 '단일 가격' 정책도 시행한다.

제네시스는 본격적 판매개시에 앞서 유럽 고객이 차량을 직접 체험할 수 있는 공간인 '제네시스 스튜디오'를 오픈한다. 첫 스튜디오는 현지 판매를 먼저 시작하는 독일 뮌헨, 영국 런던, 스위스 취리히에 설치될 예정이다.

제네시스는 특히 유럽 현지에서 맞춤형 고객 서비스도 제공한다. 우선 '제네시스 퍼스널 어시스턴트'를 운영, 고객의 차량 구매부터 사후관리까지 서비스를 제공하며, '5년 케어플랜'을 통해 보증, 긴급출동서비스, 차량 대차 서비스, OTA 서비스도 제공할 계획이다.

장재훈 제네시스 브랜드 사장은 "지난 5년간 탁월한 디자인과 품질, 진정성을 인정받은 제네시스가 유럽에서 브랜드 역사의 새로운 장을 연다"면서 "제네시스만의 브랜드 아이덴티티로 완성한 럭셔리 자동차를 유럽시장에 소개하게 돼 기쁘다"고 전했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr