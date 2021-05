광주 서구, 지역활력 플러스 일자리사업 참여자 추가 모집

7일까지 접수

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 지역활력 플러스 일자리사업 참여자를 추가 모집한다고 4일 밝혔다.

지난달 9일 마감했지만 모집인원 미달 분인 총 41명을 모집한다.

추가 모집하는 사업은 ▲‘안녕, 서구!’ 복지사각지대 발굴 ▲도로조명 DB 구축 ▲청년 행정인턴 사업 등 3개 사업이다.

참여 자격은 중위소득 65% 이하, 여성가장 등 취업 취약계층과 코로나19로 인한 실직·폐업자 등이다.

오는 7일까지 신분증을 가지고 주소지 관할 행정복지센터 또는 서구청 1층 일자리센터를 방문해 접수하면 된다.

지역활력 플러스 일자리사업에 선발된 구민은 시급 8720원 월 100여만원(4시간 근무 기준)의 급여를 지급받게 되며 4대 보험에 가입된다.

한편 지역활력 플러스 일자리사업은 정부 추가경정예산에 반영된 사업으로 코로나19 위기 극복을 위해 지방자치단체에서 추진하는 취약계층 공공일자리 사업이다.

보다 자세한 사항은 서구 일자리센터 또는 서구청 홈페이지 고시공고란에서 확인하면 된다.

