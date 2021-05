[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 내달 7일까지 2021년도 1학기 대학(원)생 학자금대출 이자지원 신청을 접수한다고 4일 밝혔다.

지원대상은 공고일(2021년5월3일) 현재 광주시에 주민등록을 둔 광주 소재 대학(원)의 재학생 또는 휴학생이며, 2017년 1학기부터 2021년 1학기 사이에 한국장학재단에서 대출한 학자금의 발생 이자 6개월분(2021년 1~6월 발생 이자)을 지원한다.

지원신청은 시 홈페이지에서 접수하며, 기간 내 주민등록초본 1부를 제출해야 한다.

자세한 내용은 시 홈페이지 고시·공고에서 확인할 수 있으며, 교육청소년과로 문의하면 된다.

한편, 대학(원)생 학자금 대출 이자 지원사업은 매년 상·하반기로 나눠 2회 시행하고 있다. 지난해 2학기에는 1477명에게 9321만원을 지원했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr