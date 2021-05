국민의힘 당권주자 김웅 "당대표 되면 김종인 반드시 모셔올 것"

[아시아경제 이주미 기자] 국민의힘 당 대표 출마 의사를 밝힌 김웅 의원은 "당대표가 되면 김종인 전 비상대책위원장을 반드시 (당으로) 모시고 올 것"이라고 말했다.

김 의원은 4일 출연한 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "여의도에서도 그만한 실력을 가지고 계신 분은 별로 못 봤다"며 이같이 밝혔다.

또 당이 김 전 위원장을 제대로 모시지 않고 오히려 섭섭하게 만들었다고 지적했다.

김 의원은 "4.7 보궐선거 후보 단일화 때 그분 혼자서 당의 원칙을 지켜나가는 과정에서 되게 외로웠을 것"이라며 "1년 전 우리 당의 비호감도가 70%였는데, 지금은 민주당이 70%다. 그 정도로 바꿔놨는데도 불구하고 제대로 된 감사도 없이 '다시는 안 모시겠습니다'라는 식으로 쫓아냈다시피 했다"고 꼬집었다.

김 의원은 전날 김 전 위원장과 통화한 사실을 알리며 빠른 시일 내에 김 전 위원장과 만날 것을 예고하기도 했다. 김 의원은 "처음으로 김 전 위원장과 개인적으로 대화를 나눠봤다"며 "'지난 1년 정말 감사했고, 한번 뵈러 가겠다' 했더니 '한번 오시라'고 했다"고 전했다.

한편 김 의원은 윤석열 전 검찰총장에 대해 빨리 국민의힘에 합류하는 것이 유리할 것이라 주장했다. 김 의원은 "정치권 안의 인력 풀은 한정적"이라며 "새로운 정당을 만들면 '올드보이'들과 손 잡을 수 밖에 없는데 그 과정에서 상당히 많은 이미지 손상을 입을 수 있다"고 강조했다. 이어 "윤 전 총장님 같은 경우 일단 빨리 실전을 뛰셔야 된다"며 "(당에) 오셔서 의원들도 만나보고 당원들도 직접 경험을 해 봐야 한다"고 했다.

이주미 기자 zoom_0114@asiae.co.kr