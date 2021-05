경기도 공공기관 이전 어디?…1차 심사결과 발표

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 경기 남북 균형발전을 위해 추진하고 있는 7개 도 산하 공공기관의 경기 북동부 이전 1차 심사결과가 나왔다.

도는 4일 각 기관별 내ㆍ외부 전문가로 구성된 7인 안팎의 선정심의위원회를 구성해 시ㆍ군에서 추천한 이전 부지를 현지 실사하는 등 공정성과 객관성을 바탕으로 1차 심사결과를 확정했다고 밝혔다.

이날 유치 지역 1차 결과를 보면 경기연구원은 남양주ㆍ양주ㆍ의정부ㆍ이천 등 4곳, 경기도여성가족재단은 가평ㆍ김포ㆍ남양주ㆍ이천 등 4곳, 경기복지재단은 가평ㆍ안성ㆍ양주ㆍ양평ㆍ이천 등 5곳으로 압축됐다.

또 경기도농수산진흥원은 가평ㆍ광주ㆍ여주ㆍ연천ㆍ이천ㆍ포천 등 6곳, 경기신용보증재단은 고양ㆍ남양주ㆍ연천ㆍ이천 등 4곳, 경기도경제과학진흥원은 가평ㆍ광주ㆍ안성ㆍ연천ㆍ파주ㆍ포천 등 6곳, 경기주택도시공사는 고양ㆍ구리ㆍ남양주ㆍ파주ㆍ포천 등 5곳으로 이전 지역이 좁혀졌다.

도는 이달 초 2차 심사기준에 포함된 지역의 주민 여론조사를 실시하고 5월 말 2차 프레젠테이션(PT)을 거쳐 최종 이전지역을 선정한다.

도 관계자는 "2차 심사도 각 기관 심사위원회를 바탕으로 공정하고 투명하게 추진해 가장 최적지를 선정하도록 노력하겠다"고 강조했다.

한편 도가 지난 17일 도민 1000명을 대상으로 실시한 여론조사에서 응답자의 62%(617명)가 '도 공공기관 3차 이전' 추진에 대해 "잘했다"고 답했다.

긍정 평가 응답자 617명에 대해 그 이유를 물었을 때 '분산을 통해 지역 균형 발전에 도움이 된다'(53%)는 답이 가장 많았다.

