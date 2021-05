전남사랑의열매, 화재 피해 장애인 가구에 ‘신축 주택’ 지원

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남사회복지공동모금회(회장 노동일·전남사랑의열매)는 ‘주택신축매칭그랜트지원사업’을 통해 지난해 화재로 인해 주택이 전소된 곡성군 저소득 장애인 가구에 신축 주택을 지원했다고 4일 밝혔다.

주택 준공 비용은 전남사랑의열매 1:1매칭금 1000만원과 지역후원금 및 기탁금이 모여 총 3300만원의 성금이 투입됐다.

전날 입주식 행사에는 노동일 전남사랑의열매 회장, 유근기 곡성 군수, 정인균 곡성군의회 의장, 신현숙 전남복지재단 대표이사, 전의상 인성한방병원 병원장 등이 참석한 가운데 코로나19 방역지침을 준수해 간소하게 진행됐다.

노동일 전남사랑의열매 회장은 “따뜻한 나눔의 손길이 모여 주택이 완공될 수 있었다”며 “나눔문화에 동참해주신 분들께 감사드리고 새로운 보금자리에서의 시작을 축하드린다”고 말했다.

한편 ‘주택신축매칭그랜트지원사업’은 지난 2014년부터 지역사회 재원 1:1매칭지원을 통해 생활여건이 어려운 가정의 낡은 집을 신축해 안락하고 편안한 보금자리를 제공하고 있는 사업이다. 그동안 전남지역에 65세대를 지원했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr