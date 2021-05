[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교는 최일 총장이 지난 3일 생활 속 플라스틱 줄이기 캠페인 ‘고고 챌린지’ 릴레이에 동참했다고 4일 밝혔다.

최 총장은 주명현 사립학교교직원연금공단 이사장의 지명으로 챌린지를 이어받아, ‘일회용품 사용 줄이고! 다회용품 사용 늘리고!’라는 슬로건으로 이번 캠페인에 참여했다.

그는 “동신대는 뉴 챌린지 선언을 통해 생태 친화적 교육을 강화하고 있다”며 “대학 내 친환경 문화가 정착될 수 있도록 다양한 노력을 하겠다”고 말했다.

최 총장은 다음 릴레이 주자로 목포대학교 박민서 총장을 지목했다.

