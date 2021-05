교원에듀, 문해력 향상 위한 ‘150 독서마라톤’ 5기 모집

누적 참여자 5만 5000여 명, 주간 독서량 평균 3배 상승 효과

[아시아경제 김희윤 기자] 교원에듀는 독서 습관 형성 프로젝트 ‘150 독서마라톤’ 5기를 모집한다고 4일 밝혔다.

교원에듀에 따르면 ‘150 독서마라톤’은 15주간 다양한 미션을 수행하며 150권 이상의 책을 읽도록 지원하는 서비스다. 참여자들의 독서 활동 결과에 따라 마라톤 코스를 완주 하는 형태의 서비스로 성취감을 고양한다. 그간 5만 5000여명이 참여해 550만 권의 독서량을 기록했다. 앞서 4기 참여자들은 미참여 회원 대비 3배 이상의 독서를 한 것으로 나타났다.

아울러 ‘150 독서마라톤’은 창의융합 영재스쿨에 기반, 다양한 영역별 도서를 추천해 균형 잡힌 독서 습관 형성을 돕는다. 참여학생은 언어, 사회, 과학, 예술 등 다양한 영역의 독서를 통해 창의적 사고력을 기를 수 있다. 또한 학부모에게 주어지는 ‘인성 대화 하기’ 미션으로 부모 자식간 독서를 통한 정서적 교감도 쌓을 수 있다고 교원에듀 측은 설명했다.

참여방법은 이달 16일까지 가입이 완료된 창의융합 영재스쿨 회원이라면 누구나 150 독서마라톤 앱을 다운로드한 뒤 신청할 수 있다. 완주한 학생 전원에게는 완주 메달, 완주 인증서, 기부 인증서가 제공된다. 독서마라톤에 처음 참여한 학생들에게는 모바일 쿠폰 등의 다양한 보상이 추가된다.

교원에듀 관계자는 "‘150 독서마라톤’을 통해 회원들이 동기를 부여받고 독서를 통해 창의융합 사고력을 향상시키는 한편 유초등 교육의 가장 중요한 영역인 ‘문해력’을 기를 수 있길 기대한다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr