하나은행, 세라믹산업 글로벌경쟁력 강화 위한 업무협약 체결

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 한국세라믹기술원과 상생 업무협약을 체결하고 세라믹산업의 글로벌경쟁력 제고 및 세라믹기업의 원활한 해외시장 진출 지원을 위한 다양한 업무제휴에 나선다고 4일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 하나은행과 한국세라믹기술원은 우수 중소·중견 세라믹기업의 발굴 및 종합적인 금융지원을 통해 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 기업의 수출입 활로를 개척하고 실질적인 금융혜택을 제공하기 위한 협력에 나설 계획이다.

하나은행은 향후 한국세라믹기술원이 발굴 및 추천하는 세라믹 관련 중소·중견기업 앞 ▲ 신용보증기금, 기술보증기금, 무역보험공사 보증서 발급 보증료 지원 ▲ 외국환수수료 우대 ▲ 해외직접투자 지원 ▲ 글로벌 자본유치 지원 ▲ 외국환 관련 컨설팅 제공 ▲ 기업경영 및 자금운용 관련 컨설팅 지원 등 다양한 분야에서 종합적인 업무제휴를 추진키로 했다.

성영수 하나은행 외환사업단장은 “이번 업무협약을 계기로 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 우수 세라믹기업에 다양한 금융 혜택과 전문 컨설팅 서비스를 적시 지원하여 실질적인 도움을 드리고, 더 나아가 대한민국 세라믹산업 글로벌경쟁력 강화를 위한 든든한 파트너로서 다양한 업무제휴를 함께 추진하겠다”고 밝혔다.

