다회용 빨대·생분해 접시…친환경 소비 확산

대형마트, 일회용 매출 감소…보온병·친환경 용기는 급증

CU 반표백 펄프 종이컵…GS25 생분해 빨대 제공

[아시아경제 임춘한 기자] 유통업계가 무라벨 생수를 출시하고 포장재 줄이기에 적극 나서며 친환경 경영을 표방하고 있는 가운데 일회용품 사용을 줄이는 소비자도 크게 늘어난 것으로 나타났다.

4일 유통업계에 따르면 지난 1~4월 롯데마트의 종이컵 등 일회용 컵 매출은 지난해 같은 기간 대비 7.2% 줄었다. 스티로폼 재질의 그릇 등 일회용 그릇 매출도 3.6% 감소했다. 반면 텀블러(보온보랭병) 매출은 52.6% 늘었고, 머그잔(18.3%)과 일반 식기(10.5%)도 더 팔렸다. 이마트에서는 같은 기간 종이컵과 나무젓가락 매출은 각각 6.8%, 12% 떨어졌고, 보온병은 69.1% 급증했다. 일회용 빨대의 대용품으로 개발된 실리콘이나 스테인리스 재질의 다회용 빨대 매출은 12.6% 늘었다. 옥수수 전분 등 식물성 원료로 만들어 생분해가 가능한 폴리락타이드(PLA) 접시 등 친환경 용기도 23% 더 팔렸다.

대형마트뿐만 아니라 편의점 역시 일회용품 판매를 줄이거나 친환경 제품으로 대체하고 있다. CU는 업계 최초로 모든 PB 생수 패키지를 무라벨 투명 페트평으로 전면 교체했다. 상품명 및 필수 표기사항인 용량, 수원지, 무기질 함량 등의 상품정보는 병뚜껑의 밀봉 라벨지에 인쇄된다. 뚜껑을 개봉하는 동시에 라벨이 분리되어 분리수거가 용이한 것은 물론 라벨을 제작하기 위해 사용되는 비닐 양도 기존 대비 절반 수준으로 줄일 수 있다.

CU는 자체 커피 브랜드 ‘카페 겟’의 전용컵을 친환경 컵 ‘크라프트 컵’으로 교체했다. 크라프트는 종이의 일종으로 표백을 거치지 않거나 반표백 펄프를 사용해 만들어진다. 지난해 8월에는 생분해 플라스틱 소재(PLA)로 만든 용기를 업계 최초로 간편식 상품에 적용했다. 김밥을 시작으로 현재까지 도시락, 샌드위치 등으로 적용 범위를 꾸준히 넓혀오고 있다. 지난 1월에는 CU의 상품 기획자가 공식 사회관계망 서비스(SNS) 계정에 "일회용품은 꼭 필요한 경우가 아니라면 구매를 자제해달라"는 손편지를 올리기도 했다. 이같은 노력에 힘입어 CU의 일회용품 매출신장률은 지난 2019년 전년 대비 2.5% 감소세를 기록했고 지난해에도 3.1% 하락했다. 세븐일레븐은 환경부의 친환경 인증을 받은 자체 브랜드(PB) 종이컵 등을 내놨고 GS25는 친환경 생분해 빨대를 제공하고 있다.

