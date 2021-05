충남, 산단·공장 인근 ‘토양 오염 실태조사’

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 관내 산업단지와 공장 등지의 토양 오염 우려지역을 대상으로 ‘토양 오염 실태조사’를 벌인다.

4일 도에 따르면 실태조사는 이달부터 오는 7월까지 각 시·군이 오염 유형에 따라 표토와 심토를 채취해 도 보건환경연구원에 의뢰하는 것으로 진행된다.

조사대상은 총 230곳으로 ▲공장 폐수 유입 지역 21곳 ▲노후·방치 주유소 지역 28곳 ▲지하수 오염 지역 8곳 ▲토지 개발 지역 13곳 ▲산업단지 및 공장 지역 34곳 ▲어린이 놀이시설 지역 32곳 등이 포함된다.

조사항목은 카드뮴(Cd), 납(Pb), 수은(Hg) 등 중금속과 벤젠 톨루엔 등 토양 오염 우려기준 22개 항목이며 토양 수소이온농도(?)도 분석한다.

조사에서 토양 오염 우려기준을 초과할 경우에는 오염 원인과 범위, 오염 정도를 파악하기 위한 토양 정밀 조사가 추가로 진행된다.

또 최종적으로 오염이 확인되면 원인자에게 정화명령을 내려 복원조치 할 계획이다.

도 관계자는 “토양 오염이 우려되는 지역의 실태를 정확하고 신속하게 조사해 오염을 예방하고 오염으로부터 도민 건강을 보호하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr