애플, 2023년 8인치 폴더블 아이폰 선보일까?

[아시아경제 구은모 기자] 애플이 2023년 8인치 폴더블 아이폰을 선보일 것이라는 전망이 나온다.

3일(현지시간) 미국의 IT전문매체 GSM아레나와 맥루머스 등은 애플 분석가로 유명한 궈밍치 TF 인터내셔널 증권 애널리스트를 인용해 2023년 8인치 폴더블 아이폰을 출시할 것으로 예상된다고 보도했다.

궈밍치의 보고서에 따르면 향후 출시가 예상되는 폴더블 아이폰에는 8인치 QHD+ 플렉서블 디스플레이가 적용될 전망이다. 궈밍치는 이 제품에 삼성디스플레이의 디스플레이와 삼성전자 파운드리의 디스플레이 구동칩(DDI)이 단독 공급될 것이라고 예상했다. 그러면서 삼성디스플레이의 Y-Octa 기술에 비해 몇 가지 장점을 갖추고 있는 TPK의 실버 나노 와이어 터치 기술이 적용될 것이라고 내다봤다.

궈밍치는 이어 애플의 생산 계획에 따르면 2023년 폴더플 아이폰 1500만~2000만대 가량을 생산할 것으로 예상된다고 전했다. 그는 폴더블폰이 향후 주요 스마트폰 제조업체들의 주요 라인업으로 자리 잡을 것이라고 예상하며, 다음 하이엔드 모델들의 교체주기도 폴더블폰이 주도할 것으로 내다봤다.

앞서 애플의 폴더블 아이폰에는 애플 펜슬(스타일러스펜)을 지원할 것이라는 전망도 제기됐다. 시장조사기관 옴디아 등에 따르면 애플 펜슬은 삼성전자 갤럭시 노트 시리즈 등에 장착된 S펜처럼 화면 터치와 필기 등이 가능하다. 가격은 1500달러 안팎으로 점쳐진다.

한편 궈밍치는 애플 외에도 다양한 스마트폰 업체들이 조만간 폴더블폰 시장에 뛰어들 것이라고 전망했다. 그는 중국의 오포와 비보, 샤오미 등이 연말이나 내년 초에는 시장에 제품을 출시할 것이라며 전체 규모도 1700만대에 이를 것으로 예상했다.

