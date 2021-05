[아시아경제 이승진 기자] 오리온은 ‘초코파이하우스 선물세트’를 카카오톡 선물하기에 입점했다고 4일 밝혔다.

초코파이하우스 선물세트는 디저트 초코파이 오리지널, 레드벨벳, 카라멜솔트, 카카오, 당근케이크, 티라미수, 제주 한라봉을 한 상자에 담은 제품이다. 제품은 개별 포장해 취식과 보관을 용이하게 했다.

초코파이하우스 디저트 초코파이는 초코파이를 재해석해 프리미엄 냉장 유통 디저트로 탄생시킨 제품이다. 지난해에는 디저트 초코파이의 대중화를 위해 가까운 편의점에서 구입할 수 있도록 판매처를 확대했다.

오리온 관계자는 “언택트 선물하기 수요 증가 트렌드에 맞춰 초코파이하우스 선물세트를 카카오톡 선물하기에서 판매하게 됐다”며 “홈디저트족 증가 속 마음을 전하는 온라인 선물로 인기 끌 것으로 기대한다”고 말했다.

