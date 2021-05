관악구-서울대 캠퍼스타운 SNU RAIP(로봇 자율주행) 프로그램 참여학생 모집

자율주행 로봇 키트 활용 로봇 테스트 공간·AI 교육 프로그램 제공…AI 기술 우수인재 양성... 관악구 소재 고등학교 재학생 대상 오는 11일까지 모집

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 서울대 캠퍼스타운 창업육성 프로그램의 일환으로 ‘SNU RAIP(Robot AI Program)’ 교육 프로그램을 5월부터 운영한다.

구와 서울대는 지난해부터 서울시 캠퍼스타운 종합형 사업에 선정돼 서울대의 우수한 인력 및 기술력, 창업 인프라 등을 활용한 다양한 창업육성 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다.

이 중 대표적 창업육성 프로그램인 SNU RAIP는 자율주행 로봇 키트를 활용, 로봇 및 AI 기술에 관심있는 학생들을 교육하여 인재를 양성, 나아가 글로벌 기술 경쟁력을 갖춘 AI 기반 우수 기업 육성을 목표로 하고 있다.

서울대 캠퍼스타운 김태완 사업단장이 미국 매사추세츠 공과대학(MIT) 방문학자로 재직 당시 MIT Racecar(자율주행 오픈소스 플랫폼)에서 착안, 도입한 것으로 지난 3월 개소한 ‘창업HERE-RO3’에 자율주행 트랙을 설치, 교안 개발 등을 완료했다.

이번 프로그램은 로봇 및 AI 기술에 관심있는 관악구 소재 고등학교 재학생 대상으로 ▲ROS사용방법 ▲파이썬 코딩 ▲Gazebo 시뮬레이션 등 4주간 온라인 교육과 ▲로봇 조작방법 ▲실내지도 만들기 및 길찾기 실행 ▲트랙 미션주행 등 2주간 오프라인 교육의 총 6주간 과정으로 진행된다.

모든 교육과정은 무료, 오는 15일부터 매주 토요일 오후 2시부터 6시까지 4시간씩 진행된다.

신청을 원하는 학생은 오는 11일까지 서울대 캠퍼스타운 홈페이지(프로그램 신청→모집공고) 또는 홍보물 QR코드를 통해 구글 폼 링크에서 작성·제출하면 된다.

구는 향후 중학생까지 교육대상을 확대, 방학특강 등 지속적으로 프로그램을 진행할 예정이며, 유튜브 등을 활용해 보다 많은 학생들이 교육에 참여할 수 있도록 프로그램을 다양화할 계획이라고 밝혔다.

박준희 구청장은 “서울대 캠퍼스타운의 우수한 프로그램을 통해 지역 내 학생들이 로봇 및 AI 기술을 경험, 우수 인재로 성장하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 서울대 우수한 인적·물적 자원을 활용, 특화된 프로그램을 운영, 4차 산업혁명에 대비한 경쟁력을 갖춘 인재로 성장할 수 있는 기회 제공을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr