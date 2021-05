홈플러스, 수요일 단 하루 ‘수퍼데이’…일일 특가 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스가 오는 5일 전국 점포와 온라인에서 ‘수퍼데이(수요일엔 다 퍼준데이)’를 연다고 4일 밝혔다.

홈플러스는 이날 신선식품, 생활용품, 아동 의류 등 고객 수요가 많은 인기 상품을 할인해 선보인다. 집에서 손쉽게 즐길 수 있는 요리 재료를 준비했다. 노르웨이산 항공직송 생연어를 2690원에 판매하고, 행사카드 결제 시 호주산 쇠고기 안심을 35%, 국내산 돼지 삼겹살/목심은 30% 할인한 가격에 구매할 수 있다.

1+1 득템찬스 행사로는 110여 종을 내놨다. 오리온 초코파이 바나나 등 스낵류 11종, 보디워시/로션 30여 종, CJ 햇반/컵반/오뚜기 컵밥 40여 종, 냉동 핫도그 8종, 동서/농심 켈로그 시리얼 11종, 유한킴벌리 물티슈 9종, 매일 후레쉬모짜렐라 2종을 각 1+1에 선보인다.

홈플러스 온라인에서는 7만원 이상 구매 시 7%(최대 5000원) 할인해 주고, 8만원 이상 구매 시 추가 5%(최대 1만원) 더 할인해 주는 카드사 청구할인 이벤트도 마련했다. 100원 딜, 무료배송 혜택 등 신규 고객 확대 캠페인도 펼친다. 홈플러스 온라인 첫 주문 고객이 4만원 이상 구매 시 20%(최대 1만원) 할인해 주고, 홈플러스 익스프레스 온라인 첫 주문 고객에게는 무료배송 쿠폰과 불닭볶음면(5입) 100원 쿠폰을 증정한다.

홈플러스 관계자는 “언택트 어린이날을 맞아 집에서 머무는 고객을 위해 다양한 먹거리와 행사를 준비했다”며 “고객 수요가 높은 상품을 실속 있는 가격으로 지속 마련하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr