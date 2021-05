동명대發 대학혁명 ‘두잉 인재양성’ 설파나선 전호환 총장 … 남구시민대학 축사 이어 영상 메시지

어떤 세상 와도 살아갈 능력 기르는 즐거운 실천대학 ‘두잉’



무학년-무학점-무티칭 3無, “가수 인순이 동명대 모실 것”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 전호환 동명대 총장이 3일 경험과 실천으로 깨치는 동명대발(發) 대학혁명 ‘두잉 인재양성’을 설파하는 자리를 가졌다.

동명대는 전 총장이 남구시민대학에서 무학년-무학점-무티칭 3무(無) ‘두잉(Do-ing) 인재양성’ 방향을 직접 소개했다고 3일 밝혔다.

전 총장은 박재범 부산남구청장 등과 함께 이날 ‘남구시민대학’ 2021년 개강식에 참석해 축사했다.

‘미니특강’ 형식의 축사에서 “고전 읽기 요트 토론 승마 등 100가지 Do-ing 강좌를 통해, 가르치지 않고 스스로 경험하면서 학습하는 교육혁신의 시대가 왔다”고 강조했다.

또 “가수 ‘인순이’를 동명대 교수로 곧 초빙할 것”이라며 두잉 인재양성이 추구하는 가치를 간접적으로 알렸다.

2분여 분량의 ‘두잉 인재양성 영상’ 깜짝 상영을 통해 ‘도전과 열정, 소통과 공감, 존중과 배려, 체력, 협업 등은 어떤 세상이 오더라도 변치 않는 가치와 기본’이라 내용이 소개됐다.

전 총장은 “지식전달 교육이 아닌 여러 가치를 만드는 활동을 통해 학생이 스스로 평생 살아갈 힘을 기르도록 할 것”이라는 메시지도 전했다.

남구시민대학과 남구시민대학원은 평생학습 지원을 위한 관학 협력사업이다.

남구 4개 대학(동명대, 경성대, 부경대, 부산예술대)이 지역사회 공헌으로 남구청과 연합해 주민을 위해 개설한 단기 문화강좌대학이다. 주로 인문학, 건강, 음악 등 교양과목 위주로 4개 대학 소속 교수들이 강연한다.

올해 3회째로 5월부터 7월까지 12강으로 매주 월요일 남구시민대학이, 8월부터 11월까지 12강으로 남구시민대학원이 열린다.

전호환 총장은 남구시민대학원의 첫 특강에 나설 전망이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr