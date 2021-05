서춘수 함양군수 가정의달 사회적 거리두기 철저 당부

간부회의서 고향방문 및 가족모임 자제 등 철저한 방역수칙 준수



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 서춘수 함양군수가 간부회의에서 가정의 달을 맞아 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산방지를 위해 고향방문 자제를 비롯한 철저한 방역수칙 준수를 당부했다.

군은 3일 오전 서 군수 주재로 간부회의를 개최하고 각 부서별 추진할 중요 현안사업에 대해 보고하고 원활한 사업 추진을 위한 각 부서의 협조를 이끌어 냈다.

이날 서 군수는 “5월은 어린이날과 어버이날, 부처님오신날 등 연휴가 이어지며 지역 이동이 증가할 것으로 예상됨에 따라 코로나19 확산이 우려되고 있다”며 “이럴 때 일수록 더욱 타 지역 방문 및 타 지역 가족이나 지인의 초청을 최대한 자제하는 등 방역수칙을 적극 지켜 달라”고 강조했다.

이어 “방역수칙 준수에 조금이라도 소홀히 한다면 누구라도 코로나 감염으로부터 안전할 수 없다”며 “감염 확산이 어느 때보다 우려되는 시기인 만큼 공무원들의 솔선수범은 물론 군민들의 적극적인 동참이 필요하다”고 당부했다.

이와 함께 코로나19의 장기화로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 위축된 지역상권 활성화를 위해 군 공직자 및 군민이 동참하는 다양한 시책 추진도 독려했다.

서 군수는 또 “군민과 공직자들이 함께 노력한 결과 인구감소 폭이 많이 완화돼 3만9000선을 유지하고 잇다”며 “군민이 공감하는 다양한 맞춤형 인구정책을 지속적으로 추진해 나갈 수 있도록 노력해 달라”라고 당부했다.

이 외에도 산불예방과 재정 조기집행, 공약사업 추진, 국·도비 확보, 인구 늘리기, 엑스포 준비 등 당면 현안업무 추진에도 철저를 기해줄 것을 요청했다.

