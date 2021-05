무안군, 치매애(愛) 희망을 나눈다

온라인 한마음 치매 극복 걷기 행사 실시

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 지난달 12일부터 지난 2일까지 코로나19 극복과 치매 예방을 위한 온라인 한마음 치매 극복 걷기 행사를 실시했다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 코로나19의 장기화로 인한 외부활동 부족으로 신체기능과 인지기능 저하 등의 어려움을 겪는 치매 환자와 가족, 군민들에게 치매 인식개선과 치매 예방의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.

군은 코로나19 상황을 고려해 시간과 장소의 제약이 없이 누구나 걷기 행사에 참여할 수 있도록 모바일 플랫폼 ‘워크온(WALK-ON)’을 통한 비대면 방식으로 행사를 진행해 큰 호응을 얻었다.

김산 군수는 “이번 한마음 치매 극복 걷기 행사는 치매 환자와 가족의 어려움을 함께 공감하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 치매 환자를 위한 다양한 지원정책을 펼치겠다”고 말했다.

한편 이번 걷기 행사 기간 동안 15만 보 이상의 걸음 수를 달성한 참가자에게는 행사 참여 홍보물이 제공된다. 자세한 사항은 무안군 치매안심센터로 문의하면 된다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr