[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

▲ 창업교육센터소장 이현섭 ▲ 동의간호과학연구소장 이연희 ▲ 도시환경디자인연구소장 백태경

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr