생활 속 통계지도 만든 공무원 적극행정 최우수상

통계청, 1분기 적극행정 우수공무원 포상 수여

[세종=아시아경제 문채석 기자] 시도 단위가 아니라 지금 위치한 곳을 중심으로 주변 생활 시설의 인구와 사업체 등을 알 수 있는 통계 서비스를 개발한 공무원 등이 적극행정 우수 포상을 받았다.

통계청은 1분기 적극행정 우수공무원 3명을 뽑아 상을 줬다고 3일 밝혔다. 상을 받은 이들에겐 성과급 최고등급과 포상휴가 등의 인센티브가 제공된다. 최우수상을 받은 김상우 주무관의 '생활권역 통계지도' 서비스 외에도 김강 주무관의 '비대면 스마트 모바일조사 서비스(우수상)', 김동은 주무관의 '경북 인구 등 데이터 제공에 따른 경찰인력 재배치(장려상)' 등의 콘텐츠가 돋보였다.

류근관 통계청장은 "국민의 공감과 통계의 활용도를 높이기 위해 창의적이고 도전적으로 업무를 수행한 우수공무원을 격려할 것"이라며 "앞으로도 통계청은 국민에게 고품질 통계생산과 서비스를 제공해 정부와 기업, 국민이 통계를 바탕으로 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 지원하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

