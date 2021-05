[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 3일 맥스로텍 맥스로텍 141070 | 코스닥 증권정보 현재가 743 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 743 2021.05.03 00:00 장중(20분지연) 관련기사 <실시간> 내일 급상승 예측 종목들은? 맥스로텍, 커뮤니티 활발... 주가 -10.79%.맥스로텍, 커뮤니티 활발... 주가 5.74%. close 에 부도설 관련 사실여부 및 구체적 내용에 대한 조회공시를 요구했다. 답변 시한은 오는 4일 오후 6시까지다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr