현대홈쇼핑, 창사 20주년 '슈퍼H페스타' 연다

31일까지 방송 상품 구매 고객 대상 경품 행사

순금 골드바·LG전자 '오브제' 등 40명 추첨

[아시아경제 김유리 기자] 현대홈쇼핑은 창사 20주년을 맞아 오는 31일까지 '슈퍼H페스타'를 진행한다고 3일 밝혔다.

행사 기간 동안 구매 고객 대상 경품 이벤트, 방송 상품 3건 이상 구매하는 고객 대상 사은품 증정, 브랜드 더블 리워드 릴레이 위크 등 다양한 행사와 프로모션이 진행된다.

오는 31일까지 TV홈쇼핑·현대홈쇼핑플러스샵(T커머스)에서 금액에 상관없이 상품을 구매한 고객에게 추첨을 통해 경품을 증정한다. 경품은 '순금(24K) 골드바(18.75g)' 20명, 'LG전자 오브제 인기 가전 1종(스타일러·냉장고·김치냉장고 중 택1)' 20명 등이다. 구매시 자동으로 응모되며 당첨자에게 다음 달 중 개별 통보할 예정이다.

행사 기간 중 TV홈쇼핑과 현대홈쇼핑플러스샵에서 5만원 이상의 상품을 3회 이상 구매하고 총 구매금액이 30만원 이상인 고객에게 색채 전문 기업 '팬톤'과 협업해 만든 '팬톤 한정판 도자기 홈세트(4인용, 20피스)'를 증정한다. 여기에 5회 이상(결제금액 50만원 이상, 일부 상품 제외) 구매하는 고객에게는 '팬톤 한정판 도자기 티세트(5피스)' 또는 '팬톤 한정판 전기 티포트'를 추가로 제공한다.

현대H몰에서는 5월 한 달 간 월~금요일 하루마다 한 브랜드씩 선정해 포인트를 기존 적립율의 두 배로 적립해주는 '브랜드 더블 리워드 릴레이 위크'를 진행한다. 행사에는 정관장(3일), 아에르(4일), 시몬스(5일) 등 20여 개 브랜드가 순차적으로 참여하며, 고객이 해당 브랜드가 '더블 적립 이벤트'를 진행하는 날에 맞춰 구매하는 경우 구매 금액의 20%를 현대백화점그룹 통합 멤버십 'H포인트'로 적립해 준다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr