교보생명, AI 자산관리 가동…변액·퇴직연금 자산관리

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명이 인공지능(AI) 자산관리를 도입해 고객에게 최적화된 펀드 포트폴리오를 추천한다고 3일 밝혔다.

교보생명은 이날부터 자산관리 로보어드바이저 시스템을 정식 운영, 빅데이터 분석과 고도화된 알고리즘을 기반으로 포트폴리오를 관리하는 AI 자산관리 서비스를 제공한다.

교보생명은 작년 8월 디셈버앤컴퍼니자산운용, 한국금융공학컨설팅과 자산관리 로보어드바이저 구축을 준비, 지난 2월에 시스템 구축을 완료하고 2개월간의 안정화 과장을 거쳐 완성도를 높였다.

교보생명 고객은 변액보험 전 상품과 퇴직연금 확정기여(DC)형, 개인형 퇴직연금(IRP) 등에서 로보어드바이저 서비스를 이용할 수 있다. 자신의 투자성향과 투자 목적 등에 맞는 자산배분 전략도 추천 받게 된다.

로보어드바이저는 매일 금융시장을 모니터링해 시장상황 변화에 따른 포트폴리오 리밸런싱을 추천하며, 국내외 금융시장 관련 다양한 정보도 제공한다.

교보생명 관계자는 "로보어드바이저로 고객의 투자성향에 맞는 변액보험과 퇴직연금 펀드 추천 서비스를 지속적으로 제공해 고객 만족도를 제고하겠다"며 "펀드 추천이나 변경 관련 AI 기반 고객상담 툴을 제공해 컨설턴트들의 영업활동에도 도움이 될 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr