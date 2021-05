DB손보, 경기창조경제혁신센터와 인슈어테크 협업키로

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 49,400 전일대비 450 등락률 +0.92% 거래량 41,067 전일가 48,950 2021.05.03 09:57 장중(20분지연) 관련기사 DB손보, 재활에 소득보장까지 '더필요한 소득보장보험'DB손보, 서울시와 유기견 입양 시 1년간 보험 지원[클릭 e종목]"DB손보, 이익 추정치 상향...목표가 5.3%↑" close 은 경기창조경제혁신센터와 인슈어테크 서비스 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 지난 달 30일에 체결했다고 3일 밝혔다.

양 기관은 인슈어테크 산업과 기업 관련 정보교류, 인슈어테크 우수 스타트업 발굴·사업화, 스타트업 대상 인슈어테크 관련 자문 제공 등 다양한 협업 프로그램을 공동으로 기획, 실행할 예정이다.

DB손보는 경기창조경제혁신센터의 네트워크를 활용, 우수한 인슈어테크 스타트업을 발굴하여 사업화를 도모할 계획이다.

DB손보는 앞서 인슈어테크 서비스 활성화를 위해 서울핀테크랩, 서울창조경제혁신센터와도 업무협약을 체결한 바 있다.

DB손보 관계자는 "인슈어테크 서비스 활성화를 위해서는 관련 스타트업과의 창의적인 협력이 필요하다"며 "경기창조경제혁신센터와 함께 인슈어테크 시장을 선도할 우수한 스타트업과 지속적으로 협업할 것"이라고 밝혔다.

