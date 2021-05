U+알뜰모바일, 월 3만원대 5G 요금제 출시

[아시아경제 구은모 기자] U+알뜰모바일은 5G 요금제 2종을 출시하며 5G 요금제 라인업을 총 3종으로 확대한다고 3일 밝혔다. 기본 데이터 제공량이 180GB, 150GB, 12GB 등 구간별로 구성되어 5G 요금제 선택의 폭을 넓혔다.

U+알뜰모바일은 5G 요금제 약정 종료를 앞둔 고객을 겨냥해 신규 5G 요금제 구간을 신설했다. U+알뜰모바일 5G 요금제는 일반 통신사 대비 합리적인 비용으로 5G 서비스를 이용하면서도 통신 품질 및 속도에는 차이가 없는 것이 특징이다.

5G 약정이 종료된 고객은 기존 사용하던 폰으로 유심카드(USIM)만 교체해서 사용하거나 5G 자급제폰을 구매해 합리적인 가격으로 이용할 수 있다. 특히 기존 통신 3사 5G 요금제에서 찾아볼 수 없던 데이터 12GB 등 틈새 구간의 요금제도 있어 본인의 사용 패턴에 맞게 선택 가능하다.

새롭게 선보이는 요금제 2종은 월 4만9900원에 데이터 150GB를 제공하는 ‘유심 5G(150GB+)’와 월 3만4900원에 데이터 12GB를 제공하는 ‘유심 5G(12GB+)’다. 두 요금제 모두 음성과 문자가 기본으로 제공되며, 기본 제공 데이터를 모두 소진하더라도 각각 5Mbps, 1Mbps 속도로 데이터를 무제한으로 이용할 수 있다.

U+알뜰모바일 온라인 다이렉트몰과 전국 GS25 매장에서 유심카드를 구매할 수 있다. 온라인에서 유심카드를 구매하는 경우에도 ‘오늘배송’ 서비스를 통해 신청 당일 받아볼 수 있다. 유심카드 수령 후에는 온라인상에서 간단한 가입절차를 통해 가입 즉시 사용 가능하다.

U+알뜰모바일 관계자는 “가성비에 초점을 맞춘 이번 5G 신규 요금제 출시를 통해 고객의 요금제 선택권이 더욱 강화될 것으로 기대된다”며 “앞으로도 고객의 니즈와 목소리를 반영한 최적의 상품과 서비스를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr