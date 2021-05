실험적 TV오페라 '파이어 하트', 15일 한국·뉴욕·이스라엘 등지서 온라인 공연

'2020 온라인미디어 예술활동지원사업' 선정작

[아시아경제 최동현 기자] 코로나19 시대 비대면 온라인 공연의 새로운 접근법을 모색한 실험적인 TV오페라 '파이어 하트'가 오는 15일 한국과 뉴욕, 이스라엘을 중심으로 온라인에서 공연된다.

'파이어 하트'는 지난해 5월 온라인 공연된 '기상 예보(The Weather Channel)'의 속편이다. 이 공연은 한국 막장 드라마와 1990년대 세기말 감성에서 영향을 받은 작품이다. 한국문화예술위원회, 문화체육관광부, 서울문화재단이 후원한 '2020 온라인미디어 예술활동지원사업'에 선정되기도 했다.

이 공연은 가상의 기상 캐스터 ‘샤프'와 사랑에 빠지고 또 배신당한 ‘사이보그 소녀'의 복수와 사랑, 희생 이야기를 기반으로 예술의 관점에서 재해석한 막장 드라마를 온라인 라이브 스트리밍 방식으로 보여준다.

공연의 배경과 장면은 현 사회를 살아가는 현대인의 모습을 은유적으로 표현한다. 광기를 일으키는 태양 빛을 피해 모두가 집에 갇혀 미디어를 소비하는 배경은 코로나19로 집에서 하루의 대부분을 보내게 된 현실과 닮았다. 가상 캐릭터와 인간 간의 어색한 대화와 느슨하게 이어진 파편화 된 장면들은 현실과 가상 세계 간 소통과 단절을 의미한다.

이 공연은 온라인 환경에 적응한 새로운 예술 장르의 가능성을 선보인다. 본 공연 전 관객들에게 전달될 ‘사전 공연(Pre-show)’에서 관객들은 촛불을 켜고 음식을 준비하는 등의 간단한 지시를 받게 된다. 자신의 공연 관람 환경을 '파이어 하트'의 디스토피아 세계 속 벙커, 즉 일종의 공연 무대로 꾸미게 되는 것이다.

또 관객들은 컴퓨터 모니터나 TV로 관람할 메인 영상에 입체적인 경험을 선사할 제2의 영상을 휴대폰으로 동시에 시청한다. 2채널 영상을 직접 구현하는 것이다. 관객들에게 느닷없이 사적인 대화를 걸어오는 제2의 스크린(휴대폰)은 공연과 관객 간의 경계를 무너뜨린다. 이 같은 시도들을 통해 '파이어 하트'는 온라인 공연의 주 관람 장소인 관객들의 사적인 공간을 하나의 전시·공연 공간으로 탈바꿈시켜 코로나19 상황에 지친 관객들에게 위로를 전한다.

환상과 현실을 넘나드는 이미지와 음악으로 이뤄진 이 공연은 이스라엘의 실험 음악가이자 팝 가수 하난 벤 시몬(Chanan Ben Simon)과 비디오 아티스트 배인경을 중심으로 국내 뮤지션 애리, 비디오그래퍼 고동관 등이 협업했다.

하난 벤 시몬과 배인경은 각각 이스라엘, 한국에서 태어나 미국 브루클린 컬리지의 퍼포먼스&인터렉티브 미디어 아트 MFA를 졸업했다. 현재 브루클린, 한국, 이스라엘을 중심으로 활동하는 멀티미디어 아티스트이다. 일러스트, 애니메이션, 영상을 맡고 있는 배인경과 사운드, 목소리, 작곡·작사를 맡고 있는 하난 벤 시몬이 만나 기묘하지만 따뜻한 작품을 만드는 듀오로서 창작 활동을 지속하고 있다.

이들의 전작으로는 TV오페라 '기상 예보', 미국 뉴햄프셔 ‘앤디스 써머 플레이하우스’에 초청된 커뮤니티 워크샵·라이브 퍼포먼스 '드림 데이터(Dream Data)', 미국 뉴욕 벨웨더 갤러리의 ‘써큘러 시티 위크 뉴욕’과 서울 EMAP 국제 공모 섹션에 선정된 '다이노 쇼(the Dino show)' 등이 있다.

공연은 무료이며, 한국 기준으로 오는 15일 오후 9시, 16일 오전 2시 두 차례 공연된다. 관람 희망자는 티켓 플랫폼 이벤트브라이트(Eventbrite)를 통해 무료 혹은 기부 티켓을 예매할 수 있다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr