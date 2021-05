신라면세점 "5월 무착륙 국제 관광비행 고객 겨냥 프로모션 강화"

신라免 서울점, 550달러이상 고객 전원(228명)에

선착순 제주항공 무착륙 관광비행 전세기 티켓 증정

김포공항점, 5월 주류·담배 매장 부분 오픈 재개…최대 50%할인

[아시아경제 김유리 기자] 신라면세점은 무착륙 관광비행 고객들을 위한 프로모션을 강화한다고 3일 밝혔다. 면세 쇼핑을 원하는 고객과 이색 상품을 찾는 상춘객 수요가 높아지고, 무착륙 국제 관광비행의 노선도 확대된 데 따른 조치다.

신라면세점은 제주항공·하나카드와 손잡고 무착륙 관광비행 전세기를 2편 띄운다. 임시 휴업 중인 김포공항점 매장도 다시 오픈해 고객들을 맞이한다.

신라면세점 서울점은 일정금액 이상 구매고객에게 5월 신규 취항하는 김포-김포 무착륙 관광비행 티켓을 증정하는 행사를 진행한다.

신라면세점 서울점에서 당일 550달러 이상 구매한 고객을 대상으로 제주항공 5월23일, 30일 2편의 전세기 무착륙 국제 관광비행 티켓을 증정한다. 해당 항공편은 김포공항에서 출발해 부산과 대마도 상공을 돌아 다시 김포로 돌아오는 구간이다. 총 2시간 5분 동안 비행한다. 비행 티켓은 3일부터 신라면세점 서울점을 방문해 구매한 고객 총 228명에게 선착순으로 지급한다. 단 하나카드로 결제한 고객 한정이다.

서울점에서는 무착륙 국제관광비행 고객들을 위해 최대 80% 할인 행사를 진행한다. 이번 행사는 화장품, 향수, 패션, 선글라스, 시계 품목의 총 142여개의 브랜드가 참여해 5월 말까지 실시된다. 구매 금액별로 최대 76만 S리워즈 포인트를 증정하는 행사도 동시에 진행한다.

신라면세점 김포공항점은 5월부터 김포공항에서도 무착륙 국제 관광비행이 시작됨에 따라 주류·담배, 건강기능식품 등 일부 매장을 비행 시간에 맞춰 오픈해 운영한다. 주류·담배 매장을 이용하는 무착륙 국제 관광비행 고객을 대상으로 최대 50% 할인혜택도 제공한다.

진에어, 티웨이, 에어서울, 제주항공의 무착륙 관광비행에 탑승하면서 신라면세점을 이용하는 고객들을 위한 항공사 제휴 프로모션도 계속된다.

신라면세점 서울점은 진에어, 제주항공, 에어서울, 티웨이 무착륙 국제관광비행을 이용하는 고객이 구매 전 E티켓을 제시하면 서울점 전용 S리워즈 2만 포인트를 증정하며 신라인터넷면세점에서는 골드멤버십과 적립금 100만원을 증정한다.

