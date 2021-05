[포토]한화에어로, 폐플라스틱 재료로 업사이클링 인형 제작해 기증

[아시아경제 정현진 기자] 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 38,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 37,950 2021.05.03 08:40 장시작전(20분지연) 관련기사 한화정밀기계, 중국 최대 전자부품 전시회서 첨단 솔루션 선봬[종목속으로]신사업 기대감 커지는 한화시스템…우주·UAM 이끄는 김동관"광화문~용인 에어택시로 15분컷"…UAM 속도 내는 한화시스템 close 가 '바다를 살리는 업사이클링 인형 만들기' 행사를 열고 바다에 버려지는 폐플라스틱 재료로 만든 인형 400개를 지역 아동센터에 기증했다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 한화에어로스페이스가 폐플라스틱을 재생한 원단과 솜 등의 재료를 구입해 창원, 아산, 판교 등 전국 사업장에서 참여를 희망한 임직원들이 가족과 함께 강치, 거북이, 고래 인형 등을 만드는 방식으로 진행됐다. 이후 한화에어로스페이스는 지난달 27일 판교, 29일 아산, 30일 창원 등 각 사업장 인근 지역아동센터 등을 통해 어린이날을 앞둔 아이들에게 인형을 전달했다.

또 어린이들에게 환경보호의 중요성을 강조하는 교육자료도 함께 전했다. 한화에어로스페이스 신현우 대표는 "앞으로 '친환경' 문제에 대한 지속적인 관심과 지원으로 지역사회 기여는 물론 다양한 사회공헌활동을 통한 책임 있는 사회 구성원으로서의 역할을 다해 나갈 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr