[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 새로운 과학수사 기법 발굴을 위한 '제9회 과학수사 아이디어 공모전'을 개최한다고 3일 밝혔다.

올해로 9번째를 맞는 공모전은 과학수사 기법 발굴은 물론, 과학수사 현장과 국민의 시각에서 과학수사에 대한 발전 방향을 수렴하는 창구로 자리매김했다.

이번 공모전 주제는 과학수사와 관련된 '기법장비'와 '생활안전' 아이디어다. 특히 생활안전 분야는 올해 새롭게 추가된 분야로, 과학수사 또는 과학적 지식을 활용해 국민 안전에 기여할 수 있는 아이디어를 함께 발굴한다.

접수 기간은 7월31일까지로 관심 있는 국민이라면 누구나 참여할 수 있다. 접수된 아이디어 중 전문가 심사를 거쳐 16건의 우수작을 선정, 경찰청장 상장과 부상이 수여된다.

자세한 사항은 경찰청 과학수사 홈페이지 또는 경찰청 국가수사본부 과학수사담당관실(02-3150-0296)로 문의하면 된다.

